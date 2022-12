Steam: uno dei migliori giochi indie di quest'anno va in forte sconto

Con l'arrivo delle offerte speciali per alcune delle migliori esclusive PlayStation su Steam, sulla piattaforma proprietaria di Valve è andato in sconto un ulteriore titolo, definito da molti utenti come una delle produzioni indipendenti più significative del 2022, messa a punto dai ragazzi di Massive Monster e Devolver Digital.

Stiamo parlando di Cult of the Lamb, l'esperienza videoludica che ha contribuito a segnare il mercato dei giochi a basso budget insieme a titoli dal calibro di Stray, Tunic e non solo. In occasione dell'arrivo a tutta birra dei saldi invernali su Steam, anche per Cult of the Lamb è arrivato il momento di poter essere acquistato con un prezzo inferiore rispetto a quello di listino.

Entro il 5 gennaio, infatti, sarà possibile acquistarlo nella sua edizione base al prezzo di 17.24 euro, con una riduzione del 25% rispetto al costo originale di 22.99 euro. In alternativa, qualora si fosse interessati alla sua edizione Cultist Edition, sarà possibile ottenere il codice del gioco base e due contenuti aggiuntivi al prezzo di 20.98 euro, con una riduzione sul costo originale pari al 25%. Si tratta quindi di una buona occasione per mettere le mani su di un titolo che saprà divertire molti utenti, come raccontatovi nella recensione di Cult of the Lamb.

Inoltre, come annunciato nella serata del 30 dicembre, Cult of the Lamb riceverà un major update nel 2023, il che potrebbe convincere molti utenti a provare con mano l'esperienza in occasione dell'aggiornamento gratuito in arrivo nei prossimi mesi.