Steam, i migliori giochi su cui risparmiare: da Mafia a Detroit Become Human

Qual è il modo migliore per iniziare un nuovo anno, se non con tante promozioni videoludiche a cui è impossibile dire di no? I saldi 2024 di Steam sono partiti con il Festival del Capitalismo, i quali hanno dato il via ad una valanga di sconti che è andata a sommarsi ai già corposi titoli disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello base.

I festeggiamenti del Capitalismo e dell'economia con promo sotto i 20 euro (e non solo) non è di certo una novità per gli utenti dell'ecosistema Steam, ma ora è il momento di scoprire ciò che di interessante ha da offrire il client di Valve. La piattaforma digitale più popolata dai PC Gamer è invasa da titoli disponibili ad un prezzo bassissimo: tra Detroit Become Human, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Mafia Definitive Edition, il divertimento è assicurato.

Allora, non ci resta che rimandarvi all'elenco di cui sotto; pronti a scoprire i migliori giochi in saldo su Steam?

Tom Clancy's Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Firewatch passa da 19,50 euro a 1,95 euro, con uno sconto del 90%;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Detroit Become Human passa da 39,90 euro a 15,96 euro, con uno sconto del 60%;

Jurassic World Evolution 2 passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

Far Cry 5 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Old World passa da 39,99 euro a 27,99 euro, con uno sconto del 30%;

Mafia Definitive Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Beer Factory passa da 18,49 euro a 16,64 euro, con uno sconto del 10%;

Immortals Fenyx Rising passa da 59,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

Evil West passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Tiny Tina's Wonderlands passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Bonderlands 3 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Cocoon passa da 22,99 euro a 16,09 euro, con uno sconto del 30%;

A Plague Tale Requiem passa da 49,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 55%;

Blasphemous passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%.

Di nomi in elenco ve ne sono parecchi, perciò non vi resta che scegliere l'avventura videoludica in sconto che faccia maggiormente al caso vostro. Siete interessati alle promozioni messe a disposizione da Valve?