Steam, i migliori giochi in saldo da recuperare sotto i 5 euro: gioca molto spendendo poco

Ancora una volta, gli sconti hanno invaso Steam, il client di Valve che continua ad offrire innumerevoli occasioni per il gaming in grande stile e a poco prezzo. Tra le promozioni del momento, però, vi sono diversi titoli ad un prezzo alquanto irrisorio. Ma quali sono i migliori giochi in saldo su Steam sotto i 5 euro da non lasciarsi sfuggire?

L'elenco è sterminato, ma in esso figurano grandi nomi del settore: tra questi, ad esempio, troviamo Vampire Survivors, House Flipper, Sleeping Dogs, Just Cause 3 e molto altro. Dopo l'inizio dello Steam Next Fest autunnale di ottobre che ha dato il via a tante offerte, è tempo di scoprire come giocare molto spendendo poco in quel di Steam:

House Flipper passa da 24,50 euro a 2,45 euro, con uno sconto del 90%;

Vampire Survivors passa da 4,99 euro a 3,4 euro, con uno sconto del 30%;

Thief Simulator passa da 19,50 euro a 1,95 euro, con uno sconto del 90%;

Sleeping Dogs Definitive Edition passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Melvor Idle passa da 9,75 euro a 4,87 euro, con uno sconto del 50%;

Just Cause 3 passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Car Mechanic Simulator 2018 passa da 19,50 euro a 1,95 euro, con uno sconto del 90%;

Rayman Legends passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Cybe Escape Collection passa ad 4,99 euro a 1,49 euro, con uno sconto del 70%;

Stronghold Crusader HD passa da 7,99 euro a 2,79 euro, con uno sconto del 65%;

Ravenous Devils passa da 3,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 50%;

The Last Campfire passa da 14,79 euro a 2,95 euro, con uno sconto dell'80%;

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

One Punch Man A Hero Nobody Knows passa da 49,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 90%;

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory passa da 9,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 75%.

Non mancano di certo le occasioni per il grande gaming a prezzi stracciati; siete interessati ad alcune delle avventure videoludiche presenti in quel di Steam con la nuova ondata di sconti?