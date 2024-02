Steam, le migliori offerte del momento: da Hogwarts Legacy a Forza Horizon 5 e GTA 5

Manca poco all'arrivo di centinaia di demo gratis su Steam con il nuovo Next Fest. Quella che verrà sarà una settimana all'insegna del gaming, complice la moltitudine di titoli che comporranno l'offerta dell'evento messo a punto da Valve e dapprima citato. Tuttavia, un nuovo weekend è qui ed è tempo di scoprire le nuove offerte su Steam.

C'è una vasta gamma di giochi in promozione tra cui scegliere, complice l'avvento dei Lunar Sale su Steam per risparmiare sulle migliori esclusive del panorama Xbox: infatti, tra gli sconti del momento non possiamo non citare produzioni del calibro di Forza Horizon 5 e The Elder Scrolls V Skyrim, ma con Hogwarts Legacy, Dead Space Remake e Grand Theft Auto 5 (alcuni nomi tra i tanti) il divertimento è più che assicurato. Qui di seguito trovate la lista dei giochi in saldo su Steam da non perdersi assolutamente.

Dead By Daylight passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Forza Horizon 4 passa da 69,99 euro a 23,09 euro, con uno sconto del 67%;

Dead Space Remake passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

Hogwarts Legacy passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

BlazBlue Entropu Effect passa da 21,56 euro a 16,81 euro, con uno sconto del 22%;

Snowrunner passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dredge passa da 24,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 305;

Grand Theft Auto V passa da 54,97 euro a 18,15 euro, con uno sconto del 67%;

Halo The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 6,59 euro, con uno sconto del 67%;

TheHunter Call of the Wild passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Assetto Corsa Competizione passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 67%;

The Callisto Protocol passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

Ori and the Will of the Wisps passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Hi-Fi Rush passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition passa da 89,96 euro a 9,90 euro, con uno sconto dell'89%;

Pentiment passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%.

Si conclude così la nostra lista di migliori titoli attualmente in promozione su Steam, ma l'elenco completo è vasto e ricco di tante altre IP da recuperare ad un prezzo ben al di sotto di quello di listino. Siete pronti a videogiocare con nuove avventure per questo fine settimana?