Steam e la moderazione dei contenuti estremisti: interviene una Senatrice USA

Stando a quanto riferito dalla redazione di Motherboard, la Senatrice del New Hampshire Maggie Hassan avrebbe esortato Gabe Newell, boss di Valve, a spiegare i motivi della presenza di giochi e contenuti di carattere estremista, razzista e omofobo su Steam.

L'intervento della senatrice democrativa del New Hampshire giunge a pochi giorni di distanza dall'iniziativa assunta da sette legislatori del medesimo partito che hanno co-firmato una lettera indirizzata a decine di editori e sviluppatori per chiedere cosa stessero facendo in tema di contrasto a fenomeni come l'estremismo religioso, i sentimenti neonazisti, il suprematismo razziale, la misoginia e altre forme di odio.

La Senatrice Maggie Hassan avrebbe perciò deciso di rivolgersi direttamente a Gabe Newell per chiedere al massimo esponente di Valve quali iniziative starebbe prendendo l'azienda che gestisce il negozio digitale di Steam per arginare il problema della "presenza significativa di utenti che sposano sentimenti neonazisti, estremisti, suprematisti e misogini".

Per la rappresentante delle istituzioni americane, quindi, "l'esposizione a simboli, elementi visivi, parole e frasi esplicite che rimandano in maniera inequivocabile e pervasiva a fenomeni come la supremazia razziale, il neonazismo, l'antisemitismo, le molestie di genere, l'omofobia e altre ideologie odiose e dannose spingono molti utenti di Steam a limitare la propria partecipazione in una comunità che non sentono propria perché limitata e piagata da comportamenti molesti, offensivi e minacciosi".

La Senatrice, quindi, ritiene che la scarsa moderazione e il mancato controllo dei contenuti su Steam possa rappresentare un pericolo per i giocatori, in ragione dell'aumento di fenomeni legati a ideologie estremiste. Nel porre queste domande a Valve su come gestisce la moderazione dei contenuti estremisti, omofobi e razzisti su Steam, la Senatrice USA chiede perciò che le venga data una risposta entro il 15 gennaio 2023: nel momento in cui scriviamo, non è chiaro quali potrebbero essere le misure adottate dalla stessa Senatrice Maggie Hassan nel caso in cui la sua richiesta dovesse essere disattesa da Valve o se le risposte dategli non dovessero risultare soddisfacenti.