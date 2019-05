Steam: Mortal Kombat 11 e Mordhau tra i giochi più popolari di aprile

Valve ha pubblicato sul suo blog ufficiale la lista con i 20 giochi che hanno incassato di più su Steam nel corso del mese di aprile. Stilando questo elenco, la compagnia di Gabe Newell ha seguito dei criteri ben precisi.

Innanzitutto, ha preso in considerazione solamente i titoli che sono usciti dall'1 al 30 aprile, e per ognuno di essi ha valutato i ricavi ottenuti nelle due settimane successive al lancio. Nella lista sono quindi finiti i 20 giochi che hanno incassato di più. L'ordinamento, invece, è avvenuto in base alla data di pubblicazione, e non al quantitativo di denaro guadagnato. Fatte queste doverose premesse, andiamo alla scoperta dei titoli di maggior successo di aprile su Steam:

Totally Accurate Battle Simulator

Super Dragon Ball Heroes World Mission

Islanders

MarZ: Tactical Base Defense

Supraland

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Vacation Simulator

Zanki Zero: Last Beginning

Pathway

Weedcraft Inc

Staxel

One Finger Death Punch 2

Forager

Pagan Online

Katana ZERO

Driftland: The Magic Revival

Paper Dolls Original

Mortal Kombat 11

Imperator: Rome

Mordhau

Scontata la presenza di Mortal Kombat 11, che è riuscito a conquistare i videogiocatori di tutte le piattaforme. Tra i titoli di maggior successo figura anche Mordhau, un movimentato multiplayer ambientato nel medioevo, che risulta essere anche tra i giochi con il maggior numero di giocatori simultanei sulla piattaforma (ieri ha raggiunto un picco di 30.602 utenti attivi contemporaneamente). Cosa ne pensate? Avete acquistato uno dei giochi in lista?

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che su Steam sono iniziate le Pulizie di Primavera: oltre ad invogliarvi a scoprire delle gemme nascoste nella vostra libreria, Valve vi permette di giocare gratuitamente ad Assetto Corsa e altri 6 giochi. Intanto, sono anche cominciati i saldi dedicati ad Assassin's Creed.