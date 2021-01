Steam multata dall'UE: ecco la replica di Valve alla decisione

Dopo un'attività di indagine protrattasi per circa sette anni, la Commissione Europea ha deciso di comminare a Valve una multa alquanto salata, pari a 7,8 milioni di euro.

Il provvedimento deciso dalla Commissione Europea trova le proprie ragioni in pratiche ritenute contrarie alla normativa europea concernente il mercato unico. Nello specifico, Valve è stata ritenuta responsabile di pratiche di blocco regionale dei giochi distribuiti via Steam, store di riferimento per la community di appassionati PC. A breve distanza dall'ufficializzazione della decisione, la compagnia di Gabe Newell ha deciso di offrire una dichiarazione di replica alla condanna, con la quale offre il proprio punto di vista sulla vicenda.

Nel comunicato, Valve dichiara di aver cooperato in maniera estesa con la Commissione Europe nel periodo dell'indagine. Ad oggi, la compagnia non concorda con il giudizio finale dell'organo UE e critica la multa comminatale. Il provvedimento, dichiara la dirigenza, "non riguarda la vendita di giochi PC su Steam [...]. La Commissione accusa invece Valve di pratiche di geo-blocking per l'aver offerto key di attivazione per Steam - su richiesta dei publisher - vincolando le medesime a territori specifici ("region locking") all'interno dello spazio economico europeo. Le suddette key consentono a un cliente di attivare e giocare un titolo su Steam quando l'utente lo acquista da un rivenditore terze parti. Valve offre le key gratuitamente e non riceve alcuna quota dal prezzo di listino nei casi in cui un gioco sia venduto da un rivenditore terze parti (sia retail sia store digitale). Il region lock si applica solamente a un numero limitato di giochi".



In aggiunta, Valve evidenzia di aver provveduto, a partire dal 2015, a rimuove blocchi regionali per i giochi Steam, proprio in risposta alle preoccupazioni UE. Gli unici vincoli conservati sono quelli legati a normative specifiche di singoli Stati europei o diritti di distribuzione.