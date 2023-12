Steam, Natale arriva in anticipo con Team 17: tante offerte con Dredge e Blasphemous 2

Mentre ci si avvicina sempre di più alla fine dell'anno con Steam Year In Review ripercorrendo il 2023 con le statistiche sui titoli più giocati, le pagine del Client di Valve hanno anticipato le feste natalizie con le ultime offerte di Team 17. Quali sono i nomi più importanti presente nell'elenco dei giochi del publisher?

Fra Dredge, Blasphemous II, Overcooked e tutte le altre IP giunte sotto le etichette di Team 17, questi sconti fanno da cassa di risonanza alle ultimissime offerte dal mondo Steam, come nel caso della promo dedicata alle dieci incredibili storie ad un prezzo speciale rilasciate con lo Story-Rich Megabundle. Per saperne di più sui prodotti da recuperare con l'imperdibile occasione, vi rimandiamo all'elenco di cui sotto:

Tra DLC, avventure incredibili e molto altro, Team 17 ha dato il via ad un'incredibile campagna promozionale su Steam. Dal Client di Valve giungono le feste con largo anticipo, da passare all'insegna del gaming di alto livello con le IP giunte sul mercato grazie al publisher sopracitato.

