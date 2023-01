Steam Next Fest: annunciate le date del nuovo evento di febbraio

Il nuovo anno si apre col botto anche per Valve che, nel corso delle ultime ore, ha annunciato le date in cui si terrà lo Steam Next Fest. Si tratta di un'occasione importante per la community della piattaforma, cresciuta parecchio negli ultimi mesi anche in seguito ai numeri da capogiro di utenti attivi in gioco su Steam.

Il nuovo anno porterà con sé tante nuove e interessanti produzioni sul fronte videoludico e, proprio per celebrare quello che sarà un 2023 ricco di tante esperienze digitali, Valve ha ben deciso di dare ancora una volta il via al Next Fest che, per l'occasione, si terrà nel mese di febbraio.

Sette giorni, per centinaia di demo e tantissime trasmissioni dal vivo: sono queste le premesse del grande evento che verrà messo in piedi nelle prime settimane di febbraio 2023, per dare vita ad una celebrazione in più giorni dei giochi in arrivo. "Esplora e gioca a centinaia di demo, guarda le trasmissioni degli sviluppatori e chatta con il team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam".

Come precisato dalla stessa Valve sulla pagina ufficiale dell'evento, il Next Fest di Steam si terrà dal 6 al 13 febbraio 2023 alle ore 19:00. Dunque, come già accennato sopra, gli utenti avranno modo di prendere parte ad un evento che durerà per un'intera settimana, dando così un assaggio di ciò che il mondo videoludico avrà da offrire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Anche se ormai sono trascorse le ultime occasioni per sfruttare i saldi invernali di Steam, non è detto che con l'arrivo della nuova edizione del Next Fest non possano arrivare tante nuove incredibili offerte per i giocatori su PC e Steam Deck. In attesa dell'arrivo della fatidica settimana che va dal 6 al 13 febbraio, dunque, non ci resta che attendere nuove comunicazioni dalla stessa Valve in merito a quello che sarà l'evento messo in piedi per i videogiocatori di tutto il mondo.