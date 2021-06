Steam Next Fest: centinaia di Demo disponibili su PC, ci sono anche Omno e Sable

Come da programma, nella giornata di oggi 16 giugno è ufficialmente partito lo parte ufficialmente lo Steam Next Fest e, con esso, l'atteso festival con le Demo di centinaia di giochi PC da provare per un periodo di tempo limitato sulla piattaforma digitale di Valve.

L'iniziativa promossa dai curatori di Steam proseguirà fino al 22 giugno e coinvolgerà centinaia di team di sviluppo indipendenti desiderosi di far conoscere i propri titoli agli appassionati. Il ricco programma dello Steam Next Fest, non a caso, prevede anche degli streaming tematici insieme alle software house coinvolte, con tantissime finestre comunicative aperte sui progetti più interessanti e sulle ambizioni che ne accompagnano lo sviluppo.

Il ventaglio di Demo a tempo limitato da provare fino al 22 giugno è estremamente ampio e comprende, tra gli altri, l'avventura sci-fi Sable e il platform ruolistico Omno, oltre a innumerevoli titoli dei generi più disparati. La sezione delle prove a tempo dello Steam Next Fest annovera anche il puzzle dark fantasy White Shadows, l'intrigante avventura in soggettiva Lost at Sea e il gestionale City of Gangsters. Tutti i giochi in prova sono ancora in via di sviluppo, con lancio previsto nei prossimi mesi sia su PC che in multipiattaforma su console, come nei casi specifici di Sable e di Omno in arrivo su Xbox Game Pass.

Ai possessori di Xbox One o Xbox Series X/S consigliamo inoltre di scorrere la lista dei 40 giochi in Demo per la Summer Game Fest.