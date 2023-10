Steam Next Fest: quali sono le demo più giocate? La classifica top 50

Valve ha pubblicato la classifica delle demo più giocate durante lo Steam Next Fest di ottobre, in base al numero di giocatori unici registrati durante i giorni del festival. Viene anche reso noto che "alcuni giochi potrebbero nel frattempo essere stati pubblicati, e molte demo sono ancora attive."

La classifica (che in realtà include 49 giochi invece di 50) vede Enshrouded al primo posto seguito da Japanese Drift Master e Sky Children of the Light. Ecco la top 50 completa:

Enshrouded

Japanese Drift Master

Sky Children of the Light

Deep Rock Galactic Survivor

Robocop Rogue City

Foundry

Pioneers of Pagonia

Apocalypse Party

The Last Faith

Bopl Battle

Headbangers Rhythm Royale

Last Train Home

Love is all Around

Ghostrunner 2

Stronghold: Definite Edition

Astra Knights of Veda

Another Crab's Treasure

Quantum Knights

The Thaumaturge

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin

Anonymus Hacker Simulator

Ascent of Ashes

Crime Scene Cleaner

Sentry

The Crust

The Bridge Curse 2 The Extrication

Cooking Simulator 2 Better Together

Strike Force Heroes

Anomaly Agent

Mestiere Magico Magicraft

Robocraft 2

Microcivilization

Legendary Creatures 2

Dungeon 4

Forgive me Father 2

Gangs of Sherwood

The Talos Principle 2

Silent Rain

Jusant

Skybreakers

Paranormal Investigator

Cursorblade

Hammer of Pain

Tank Squad

Celestial Empire

Europa

Terminator Dark Fate Defiance

The Arrogant Kaiju Princess & The Detective Servant

Laika Aged Through Blood

Da segnalare il buon interesse riscosso dalla demo di RoboCop Rogue City al quinto posto, preceduto da Deep Rock Galactic Survivor e sul podio da Sky Children of the Light (terzo posto), Japanese Drift Master (secondo posto) e Enshrouded.