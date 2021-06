Steam Next Fest, Demo gratis dal 16 giugno: ecco i giochi disponibili

Durante l'edizione E3 2021 del PC Gaming Show, Gabe Newell in persona è intervenuto allo show per annunciare l'imminente inizio di un nuovo Steam Next Fest, in programma a giugno 2021.

La manifestazione, come oramai tradizione, offrirà ai giocatori la possibilità di provare gratuitamente le Demo di molteplici giochi in dirittura di arrivo su Steam. Per offrire un assaggio delle produzioni che sarà possibile testare, Valve ha pubblicato una serie di video dedicati ai diversi generi videoludici, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news. Di seguito, l'elenco delle produzioni annunciate per lo Steam Next Fest:

Giochi Action

Fallen Aces

Grime

Industria

Protocorgi

Rogue Spirit

Giochi RPG

Glitched

Cris Tales (trovate tutti i dettagli sulla produzione nella nostra anteprima di Cris Tales)

YS XI:Monstrum Nox

Rogue Lords

Lost Eidolons

Giochi Platform

Faerie Afterlight

Guinea Pig Parkour

Super Magbot

They Always Run

Tiny Thor

Giochi Strategici

Spiritle

Void Tyrant

War Mongrels

Warhammer 40.000: Battlesector

Project Haven

Giochi VR

Into the Darkness VR

Sam & Max: This Time is Virtual!

Against

Outlier

Undead Citadel

Giochi Puzzle

Inscryption

Get Together: A Coop Adventure

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Tandem: A Tale of Shadows

Toem

Giochi Adventure

Omno

The Gap

Brok the Investigator

Leif's Adventure: Netherworld Hero

Sable

Ovviamente, l'elenco non è esaustivo, con altri titoli che si aggiungeranno al catalogo: tra questi, troviamo ad esempio il curioso Bear and Breakfast. Lo Steam Next Fest prenderà il via in data mercoledì 16 giugno e si protrarrà sino alle ore 19:00 del 22 giugno.