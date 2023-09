Steam Next Fest, l'edizione autunnale ha una data: ecco le demo gratis confermate

Mentre proseguono i saldi della settimana su Steam, è tempo per i giocatori PC e Steam Deck di prepararsi a una nuova edizione autunnale dello Steam Next Fest.

L'evento digitale prenderà il via il prossimoe si protrarrà sino alle ore 19:00 in punto del successivo. Per un'intera settimana, gli utentiavranno dunque la possibilità di provare gratuitamente un ampio numero di giochi, afferenti ai più disparati generi videoludici.Complessivamente, i titoli che parteciperanno all'iniziativa saranno centinaia, maha offerto un primo elenco di alcuni dei videogiochi che saranno presenti con una. Le medesime produzioni sono le protagoniste di undedicato, che potete visionare direttamente in apertura da questa news. Di seguito potete invece trovare l'elenco preliminare condiviso da Valve.

Ai titoli qui segnalati andrà certamente ad aggiungersi un'ampia selezione di ulteriori giochi PC e Steam Deck. Vi invitiamo dunque ad appuntarvi la data di lunedì 9 ottobre, per approfittare della periodica iniziativa Valve. Nel frattempo, sono stati già confermati anche numerosi eventi e saldi Steam previsti nel 2024.

