Steam Next Fest di febbraio:ci sarà anche The Last Case of Benedict Fox tra le Demo gratis

Tra pochi giorni si terrà lo Steam Next Fest di febbraio, l'atteso evento digitale che darà modo ai PC gamer di accedere a centinaia di Demo speciali. Tra le tante prove a tempo limitato a cui potremo accedere gratuitamente a breve ci sarà anche la Demo del metroidvania investigativo The Last Case of Benedict Fox.

La versione dimostrativa della nuova avventura narrativa dall'immaginario gotico e lovecraftiano del team Plat Twist impreziosisce l'ultimo video confezionato da Valve per preparaci a questo importante 'festival digitale dei videogiochi'.

Oltre alla Demo di The Last Case of Benedict Fox, nel corso dello Steam Next Fest potremo accedere gratuitamente alle prove a tempo limitato di titoli come Spiritfall, Rushaway, Bramble The Mountain King, Fake Heart o Trinity Fusion. All'iniziativa promossa dai gestori del negozio digitale più popolare su PC parteciperanno anche decine di altri sviluppatori, con tantissime Demo di videogiochi destinati ad approdare su Steam (ma non solo) nei prossimi mesi.

Oltre alle Demo, l'evento organizzato da Valve farà da sfondo anche a numerosi livestream, durante i quali sarà possibile interagire con gli sviluppatori e ricevere ulteriori informazioni sui singoli videogiochi in lavorazione.

La prossima edizione dello Steam Next Fest si terrà dal 6 al 13 febbraio. In attesa di sfogliare l'elenco completo dei videogiochi in demo, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di The Last Case of Benedict Fox.