Steam Next Fest: il festival dei videogiochi PC torna con un mare di demo

Come preannunciato dai ragazzi del Trimity Team con la Demo di Slaps and Beans 2, a partire da oggi lunedì 19 giugno parte ufficialmente la nuova edizione dello Steam Next Fest, l'atteso evento digitale che offre a tutti i videogiocatori PC l'opportunità di provare tantissime versioni dimostrative.

La nuova iniziativa lanciata dai curatori del negozio digitale più popolare su PC offre a tutti gli appassionati la possibilità di tuffarsi in un multiverso di esperienze interattive, grazie alle Demo speciali e alle prove a tempo limitato per un numero indefinito di videogiochi in via di sviluppo e destinati ad approdare su Steam (ma non solo) da qui ai prossimi mesi.

Lo Steam Next Fest estivo, proprio come gli eventi passati, durerà una settimana e si concluderà ufficialmente nella giornata di lunedì 26 giugno: oltre alle demo, l'evento proporrà tantissimi livestream e appuntamenti organizzati dai singoli sviluppatori dei giochi coinvolti nell'iniziativa, un'opportunità unica per interagire con la community e condividere informazioni sui loro titoli.

Oltre alla Demo già citato hack 'n' slash iper-citazionista del Trinity Team che prende spunto dalle mirabolanti avventure vissute da Bud Spencer e Terence Hill nei film che li hanno consacrati come leggende delle commedie all'italiana, lo Steam Next Fest di giugno 2023 offre l'accesso a tantissime altre versioni dimostrative, come quella dedicata a Sea of Stars, il nostalgico GDR di Sabotage Studios destinato ad approdare ad agosto su PC, console e nel catalogo di Xbox Game Pass.