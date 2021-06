Steam Next Fest: Gabe Newell in persona annuncia il nuovo festival delle demo

Il tanto atteso intervento di Gabe Newell di Valve al PC Gaming Show si è rivelato essere un annuncio del Next Fest di Steam, una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo sulla piattaforma digitale.

Nel corso dei sei giorni dell'evento, dal 16 al 22 giugno, i giocatori potranno esplorare e giocare a centinaia di demo di giochi, guardare le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chattare con i team sui loro prodotti in via di sviluppo, presto disponibili su Steam. "Cavolo, alcuni di questi giochi sembrano davvero belli", ha affermato Gabe Newell subito dopo aver anticipato la disponibilità delle demo di titoli come Sable, Tiny Thor, Undead Citadel e Rogue Lords, Guinea Pig Parkour, Fallen Aces, Lost Eidolons, Grime e Fairie Afterlight.

Tenete d'occhio questa pagina, dove potete già attivare un promemoria per l'evento. Quando verrà il momento, il 16 giugno, si aggiornerà con tutte le demo dei giochi suddivise per genere: azione, avventura, GDR, rompicapo, platform, strategici e VR.