Steam Next Fest: un mare di giochi in demo, un video mostra i titoli più interessanti

Sullo sfondo dei Saldi Steam sui giochi PlayStation Studios, Valve ci offre un assaggio delle poliedriche esperienze da vivere con le innumerevoli demo scaricabili gratis su PC durante il prossimo Steam Next Fest.

La nuova iniziativa promossa dai curatori del negozio digitale più popolare tra i PC gamer darà modo a tutti gli appassionati di tuffarsi nelle atmosfere di centinaia di videogiochi appartenenti ai generi più disparati.

La particolarità del Next Fest organizzato da Steam sta proprio nella natura dei titoli proposti: la grande maggioranza delle versioni dimostrative, infatti, coinvolge videogiochi ancora in via di sviluppo e destinati ad approdare su Steam (ma non solo) nei prossimi mesi. Oltre alle demo, nel corso dell'evento sarà possibile assistere a tantissimi livestream, durante i quali si avrà l'opportunità di interagire con gli sviluppatori e ricevere ulteriori dettagli sui titoli in lavorazione.

Il video propostoci da Valve è la perfetta cartina tornasole dell'offerta contenutistica confezionata per il prossimo Next Fest, con titoli come Stuntfest World Tour, l'avventura ispirata a Portal The Entropy Centre, The Eternal Cylinder, Gunbrella, il 'simulatore di Messia' I Am Jesus Christ, Hunt the Night e tantissimi altri. Il prossimo Steam Next Fest partirà ufficialmente il 3 ottobre e si concluderà il 10 ottobre.