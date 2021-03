Steam Next Fest: nasce il nuovo evento estivo con 'centinaia di demo e tante sorprese'

In ragione delle "tante sorprese" previste dai curatori del negozio digitale di Valve per questa estate, il consueto appuntamento dello Steam Game Festival verrà rinominato Steam Next Fest per rendere ancora più chiare le intenzioni dell'azienda fondata da Gabe Newell.

I gestori dello store PC spiegano infatti di aver "rinominato il nostro Festival dei giochi di Steam per comunicare in modo più diretto e chiaro l'idea che c'è dietro: Next Fest di Steam è una celebrazione sui giochi in arrivo che si protrarrà per diversi giorni".



Le date del primo Steam Next Fest coincideranno con quelle già annunciate per lo Steam Game Festival 2021, ossia da mercoledì 16 giugno a martedì 22 giugno. L'iniziativa lanciata dal colosso videoludico statunitense consentirà agli utenti di scaricare centinaia di demo. Gli sviluppatori potranno poi ritagliarsi uno spazio di visibilità con degli streaming appositamente organizzati per far conoscere alla community i propri titoli.

Tra le "tante sorprese" preannunciate da Valve con il rebrand del proprio Festival estivo, potrebbero esserci anche dei reveal di giochi PC e multipiattaforma, con tanto di versioni dimostrative da scaricare gratis su Steam.