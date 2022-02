Steam Next Fest non inizia benissimo, in arrivo grosse modifiche agli sconti

Sta facendo il giro del web il bizzarro debutto dell'evento Steam Next Fest 2022, la cui diretta streaming programmata per il lancio non è andata secondo i piani di Valve.

Sembrerebbe infatti che la diretta che doveva fungere da presentazione dello Steam Next Fest 2022 sia durata circa un minuto, durante il quale è stato mostrato esclusivamente il logo dell'evento per poi chiudersi improvvisamente. A rendere il tutto ancora più bizzarro è il fatto che sui canali social ufficiali di Valve non sia ancora stato rimosso il filmato 'tagliato'.

Non si tratta questa dell'unica notizia che riguarda il colosso della distribuzione digitale, dal momento che Gabe Newell ha deciso di modificare drasticamente alcuni meccanismi che regolano gli sconti su Steam. Queste modifiche vanno tutte a vantaggio dei giocatori ed impediscono ai publisher di mettere in pratica comportamenti scorretti, come ad esempio applicare uno sconto dell'1% solo per apparire nella pagina degli sconti: a tal proposito, ora gli sconti avranno un range variabile tra il 10 e il 90%. Tra uno sconto e l'altro dello stesso gioco dovranno poi trascorrere 28 giorni e in seguito ad un aumento di prezzo non potrà esserci alcuna offerta sempre per 28 giorni. Le altre modifiche riguardano l'impossibilità di modificare il costo di un gioco durante una promozione e la durata delle offerte, che varierà da un giorno a due settimane.

Vi ricordiamo che proprio durante lo Steam Next Fest saranno attivi tanti sconti e verranno distribuite numerose demo gratuite, inclusa quella di Daymare 1994 Sandcastle.