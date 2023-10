Steam Next Fest di ottobre al via con tante offerte: le Demo dei giochi PC in video

Il preannunciato arrivo dello Steam Next Fest autunnale si concretizza quest'oggi, lunedì 9 ottobre, con la partenza del nuovo festival dei videogiochi organizzato da Valve per proporre tante offerte e, soprattutto, dare modo agli utenti di scaricare Demo speciali di giochi in fase di sviluppo.

La nuova iniziativa promossa dai curatori del negozio digitale più frequentato dai videogiocatori PC alza il sipario su centinaia di esperienze interattive appartenenti ai generi più disparati, con numerose prove a tempo limitato di titoli destinati ad approdare su Steam (ma non solo) entro i prossimi mesi.

A fare da sfondo al nuovo festival autunnale dello store di Valve troviamo anche i livestream organizzati dai singoli sviluppatori per interagire con la community, fornire aggiornamenti sui loro progetti e condividere informazioni sulla visione che ne accompagna la realizzazione.

Senza nulla togliere agli streaming degli sviluppatori, il piatto forte dello Steam Next Fest è certamente rappresentato dalle Demo speciali, e a tempo limitato, scaricabili gratuitamente dagli utenti PC per tutta la durata dell'evento digitale di Valve. Il video confezionato dall'azienda fondata e diretta da Gabe Newell mette in evidenza alcune delle centinaia di esperienze da vivere con queste prove a tempo, come le Demo di Stronghold Definitive Edition, Chrono Hunter, Arcane Assembly e Asura The Striker.

Tra le innumerevoli prove speciali offerteci da Steam troviamo anche la demo di The Thaumaturge, il GDR narrativo a tinte dark in uscita il 5 dicembre su PC e a inizio 2024 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In calce alla notizia trovate il link al portale dello Steam Next Fest di ottobre aperto da Valve per orientarci nella giungla di promozioni, demo e livestream dell'evento destinato a concludersi lunedì 16 ottobre.