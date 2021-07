Steam Next Fest pronto per il ritorno: fissate le date del prossimo evento

Il più recente Steam Next Fest si è svolto dal 16 al 22 giugno, subito dopo la conclusione dell'E3 2021, ma Valve guarda già verso il futuro e fissa le date per la prossima edizione del suo evento digitale che permetterà ai giocatori di provare in anteprima numerosi giochi in via di sviluppo.

Lo Steam Next Fest farà il suo ritorno dall'1 al 7 ottobre 2021 e promette di portare con sé tanti nuovi livestream e soprattutto numerosi nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi ed anni. Considerato che lo scorso Steam Next Fest ci ha offerto centinaia di demo su PC, è lecito attendersi un altro evento della stessa portata nei prossimi mesi, sebbene per il momento non è ovviamente possibile sapere quali giochi Valve ci permetterà di giocare in anteprima. La kermesse digitale è per tanti sviluppatori della scena indipendente un'occasione d'oro per discutere dei loro progetti e farli provare ai fan in modo sia da ottenere preziosi feedback sull'andamento dei lavori, sia per costruirsi subito una piccola fanbase in attesa dell'uscita del prodotto finito su Steam.

Aspettando dunque il prossimo Steam Next Fest di ottobre, Valve è nel frattempo da giorni al centro dell'attenzione in seguito all'annuncio della console portatile Steam Deck: per approfondire vi rimandiamo al nostro speciale su Steam Deck di Valve, dove riportiamo i nostri dubbi e certezze sul nuovo ambizioso progetto.