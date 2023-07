Steam Next Fest raduna 11 milioni di utenti: svelate le demo gratis più giocate

Mentre proseguono i Saldi Estivi di Steam, il team di Valve festeggia lo straordinario successo dello Steam Next Fest di giugno, che ha portato oltre 11,4 milioni di utenti sul portale.

Grazie a un'ampia disponibilità di demo gratis da provare per un periodo di tempo limitato, la manifestazione ha potuto celebrare la sua migliore edizione di sempre. Merito anche di una line-up a dir poco intrigante, che ha potuto contare sull'atteso souls-like Lies of P e su Indie estremamente promettenti, come Wizard With A Gun, Viewfinder, Sea of Stars e The Invincible.

Di seguito, trovate la classifica dei titoli più giocatori da utenti unici nel corso dello Steam Next Fest di giugno.

House Flipper 2 Lies of P Viewfinder Warhaven Wizard With A Gun Little Kitty, Big City Sea of Stars Hammerwatch II The Invincible Thronefall Norland The Matchless Kungfu Station To Station Gord Reverse Collapse: Code Name Bakery Eternights Three Kingdoms: Zhao Yun Paleo Pines Shadow Gambit: The Cursed Crew En Garde! Back to the Dawn Jumplight Odyssey Moonstone Island Waven Davigo Steamworld Build Synced Greedland Laysara: Summit Kingdom Alien Hominid Invasion Kingdom Eighties Moving Out 2 One Lonely Outpost Grand Emprise: Time Travel Survival Breath of the Gods Mythforce Naheulbeuk's Dungeon Master Bellwright Aztecs the Last Sun Wildmender Venba Mind Over Magic Heretic's Fork Primitive Society Simulator Sticky Business Coreborn: Nations of the Ultracore Land Above Sea Below Let's School Fortune's Run Starsiege: Deadzone

E voi quali demo gratis avete provato nel corso dello Steam Next Fest di giugno? In chiusura, ricordiamo che è al momento attivo un interessante sconto su Steam Deck, nella cornice dei saldi estivi di Steam.