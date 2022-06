Steam Next Fest torna anche senza E3: a giugno 2022, una settimana di Demo gratis

Anche in assenza dell'E3 2022, è tempo di prepararsi ad una ricca estate videoludica! Dopo l'antipasto offerto dall'ultimo PlayStation State of Play, e in attesa dell'Xbox + Bethesda Showcase, Everyeye vola a Los Angeles.

Nel frattempo, si avvicina anche l'appuntamento con la Summer Game Fest 2022, alla quale farà seguito anche quest'anno una nuova edizione estiva dello Steam Next Fest. A partire dalle ore 19:00 di lunedì 13 giugno, i lidi di Steam ospiteranno infatti la pubblicazione di centinaia di Demo gratuite, grazie alle quali il pubblico avrà la possibilità di testare con mano tantissimi videogiochi ancora inediti. Come da tradizione, lo Steam Next Fest si protrarrà esattamente per sette giorni, per una settimana all'insegna del PC gaming. L'evento si concluderà dunque alle ore 19:00 di lunedì 20 giugno 2022.



Al momento, non è ancora stato comunicato l'elenco ufficiale dei giochi AAA e Indie che sarà possibile testare in occasione del nuovo Steam Next Fest, ma il team di Valve invita a restare sintonizzati per aggiornamenti. In attesa di scoprire il catalogo di titoli che presenzieranno alla fiera digitale di Steam, ricordiamo che lo store sta al momento ospitando molte promozioni interessanti. Sulle pagine di Everyeye, trovate alcuni consigli su giochi PC in sconto su Steam, anche a meno di 20 euro.