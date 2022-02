Steam Next Fest torna a febbraio con tante demo gratis

Mentre l'attenzione dei giocatori è tutta rivolta a Steam Deck, di cui sono state pubblicate numerose informazioni su batteria e raffreddamento, Valve ha deciso di aggiornare il sito ufficiale del suo client per annunciare il ritorno dello Steam Next Fest.

Il colosso della distribuzione digitale ha infatti confermato che il primo Steam Next Fest del 2022 è alle porte. L'evento in questione avrà ufficialmente il via il prossimo 21 febbraio 2022 alle ore 19:00 del fuso orario italiano e terminerà alla stessa ora del 28 febbraio, dopo una settimana esatta. L'obiettivo dell'iniziativa è sempre lo stesso, ovvero quello di celebrare le produzioni in arrivo prossimamente in svariati modi. Nel corso della settimana sarà infatti possibile guardare dirette streaming nelle quali intervengono gli stessi sviluppatori, assistere ad annunci inediti e non solo. Il focus principale torneranno ad essere ancora una volta le demo, poiché verranno distribuite moltissime versioni di prova a tempo (si parla di centinaia di demo) che consentiranno ai giocatori di testare con mano i giochi per valutarne l'acquisto.

In attesa di scoprire quali saranno i giochi che faranno parte dell'iniziativa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le prime statistiche del 2022 sull'hardware in uso dagli utenti Steam.