Steam Next Fest: torna il festival dei videogiochi PC con centinaia di Demo

Dopo essersi premurati di chiudere il grave hack dei soldi infiniti su Steam, i rappresentanti di Valve annunciano le date del prossimo Steam Next Fest, l'atteso evento digitale che darà modo ai PC gamer di accedere a centinaia di Demo.

L'inizativa promossa dai gestori del negozio digitale più popolare su PC consentirà a tutti gli appassionati di immergersi nelle atmosfere dei videogiochi più disparati accedendo a delle Demo speciali con prove a tempo limitato su centinaia di titoli in via di sviluppo e destinati ad approdare su Steam (e non solo) nei prossimi mesi.

Come svelato dal video che campeggia a inizio articolo, il nuovo Steam Next Fest si terrà ufficialmente dall'1 al 7 ottobre. Oltre alle Demo, l'evento sarà caratterizzato da tantissimi livestream, durante le quali sarà possibile interagire con gli sviluppatori e ricevere ulteriori informazioni sulla visione che ne sta accompagnando la realizzazione.

Senza nulla togliere alle finestre comunicative aperte dalle software house, il piatto forte del festival sarà rappresentato ovviamente dalle versioni dimostrative a tempo limitato: tra i giochi che sarà possibile provare in anteprima, citiamo Unexplored 2 The Wayfarer’s Legacy, l'avventura cyberpunk Anno Mutationem, Biwar Legend of Dragon Slayer, Mahokenshi, Inscryption e l'adorabile Zelda-Like Tunic.