Steam Next Fest torna a ottobre, ecco le date da segnare sul calendario

Valve ha annunciato la prossima edizione di Steam Next Fest, il festival digitale pensato per celebrare i videogiochi, con centinaia di demo, nuove uscite, interviste con gli sviluppatori e tante altre attività svolte nell'arco di una settimana.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di diversi giorni dei giochi in arrivo. Esplorate e giocate centinaia di demo, guardate trasmissioni degli sviluppatori e chattate con i team sui loro giochi in via di sviluppo. Presto su Steam. Non mancate! Il Next Fest si terrà dal 3 al 10 ottobre 2022 alle 19:00 ora italiana."

La prossima edizione si terrà quindi dal 3 al 10 ottobre di quest'anno, al momento non ci sono altre indicazioni ma è possibile registrarsi allo Steam Next Fest e ricevere così un promemoria a ridosso dell'inizio del festival. Lo Steam Next Fest è solitamente anche teatro di sconti e offerte sui migliori giochi per PC, una buona occasione per acquistare nuovi giochi su Steam a prezzi ridotti.

Le ultime edizioni dello Steam Next Fest hanno riscosso un notevole successo grazie alla partecipazione di decine di sviluppatori indipendenti e publisher indie, AAA e AA, una occasione per celebrare la community e mettere in contatto giocatori e creativi in una settimana di grandi eventi.