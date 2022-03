Steam Next Fest sta per tornare: annunciate le date del prossimo grande evento

Ancora non sappiamo con esattezza se l'E3 2022 si svolgerà oppure no, ma il periodo di fine primavera-inizio estate dovrebbe comunque essere molto caldo per tutti gli appassionati di videogiochi. Il mese di giugno, infatti, vedrà il sicuro ritorno dello Steam Next Fest.

La nuova edizione dell'evento digitale interamente incentrato sul PC Gaming e in particolare sulla celebre piattaforma di Valve si svolgerà dal 13 al 20 giugno 2022, e come di consueto porterà con sé non solo tantissimi aggiornamenti ed annunci relativi ai prodotti in sviluppo, ma anche centinaia di nuove demo accessibile in maniera completamente gratuita per tutti. Del resto, lo Steam Next Fest nasce proprio con lo scopo di far provare i giochi in lavorazione agli utenti, motivo per cui ciascuno sviluppatore, per partecipare all'evento, deve avere pronta una versione dimostrativa delle proprie opere.

La fiera online è inoltre un momento prezioso per gli stessi autori, che possono così ricevere i feedback concreti dei giocatori ed apportare modifiche e migliorie alle proprie produzioni. Al momento è ancora presto per sapere quali titoli faranno parte della nuova edizione, ma come di consueto le sorprese non mancheranno.

Sembra inoltre che anche Xbox stia preparando un grande evento per giugno 2022, in vista del possibile E3 2022, ma che dovrebbe svolgersi ugualmente anche qualora la famosa kermesse non dovesse svolgersi quest'anno. Microsoft, tuttavia, non ha commentato queste indiscrezioni.