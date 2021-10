Steam Next Fest al via: da Inscryption a The Last Campfire, un mare di Demo scaricabili

Come preannunciato da Valve nei giorni scorsi, è ufficialmente partita partita la nuova edizione di Steam Next Fest, l'evento digitale che offre ai PC gamer l'opportunità unica di accedere per un periodo di tempo limitato a centinaia di Demo "speciali".

L'iniziativa promossa da Valve consente a tutti gli appassionati di tuffarsi nelle atmosfere dei videogiochi dei generi più disparati attraverso delle versioni dimostrative di titoli che sono ancora in via di sviluppo, con lancio previsto nei prossimi mesi su Steam e, in molti casi, anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che su sistemi mobile iOS e Android.

La nuova edizione di Steam Next Fest durerà fino al 7 ottobre: al termine dell'evento non sarà più possibile scaricare o eseguire le demo proposte dagli sviluppatori coinvolti nell'iniziativa, di conseguenza consigliamo agli interessati di affrettarsi a scaricare gratis le versioni dimostrative dei videogiochi di proprio interesse.

La pagina ufficiale di Steam Next Fest elenca il vasto catalogo di Demo disponibili al download fino al 7 ottobre, con schede che suddividono per genere di riferimento le versioni dimostrative accessibili nel corso dell'evento per aiutare l'utente a districarsi in questa vera e propria giungla di titoli.

Tra le Demo scaricabili, citiamo ad esempio The Last Campfire, Inscryption, lo Zelda-Like Tunic, l'avventura cyberpunk Anno Mutationem, l'action-platform Clid the Snail, l'horror Hellseed e The Good Life, oltre a tantissime esperienze da vivere in Realtà Virtuale e versioni estese di titoli sperimentali. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, insomma: date un'occhiata al portale di Steam Next Fest e servitevi pure del modulo dei commenti per suggerire dei giochi di vostro interesse o delle Demo che, secondo voi, meritano di essere provate.