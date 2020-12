Steam non si ferma: record infranti per i Saldi Autunnali su PC

Come ormai da tradizione in casa Valve, anche quest'anno i giocatori PC hanno potuto approfittare dei Saldi Autunnali su Steam, organizzati contestualmente a Black Friday e Cyber Monday.

Questi ultimi hanno fatto registrare dati record, qualificandosi addirittura "al primo posto in termini di ricavi per sviluppatori ed editori". Un successo notevole, che ha visto poco meno di un milione di giocatori acquistare un gioco o effettuare una microtransazione su Steam per la prima volta. Questo dato, in particolare, risulta incoraggiante, con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il tutto risulta ancora più notevole se si segnala la rottura di un ulteriore record, che ha visto il numero di utenti contemporanei attivi durante i saldi autunnali del 2020 raggiungere un picco di circa 24 milioni di persone su Steam.



Anche in questo caso la crescita è netta: stiamo infatti parlando di ben "7 milioni di utenti contemporanei in più rispetto al picco dei saldi autunnali del 2019". Tra i fattori che hanno condotto ad uno sviluppo così netto nel corso degli ultimi 12 mesi, la dirigenza di Steam identifica evidentemente la crisi sanitaria internazionale, che ha costretto milioni di persone tra le mura domestiche, ma non solo. Di rilievo anche il successo di nuovi giochi o la rinnovata popolarità di produzioni più datate. Infine, il portale Valve rivendica anche l'efficacia del lavoro sulle raccomandazioni personalizzate e sui nuovi modi in cui i clienti possono sfogliare l'evento dei saldi, che avrebbe reso molto più facile per i clienti restringere ulteriormente la propria caccia all'affare.