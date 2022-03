Steam non smette di crescere: ancora più acquisti e ore di gioco nel 2021

Il 2021 è stato un anno decisamente favorevole per Valve, che ha visto un'ulteriore crescita della sua playerbase su Steam. I numeri del noto marketplace dedicato al gaming su PC hanno subito un'impennata con l'inizio della pandemia nel 2020, ma il trend si è consolidato durante lo scorso anno.

Le statistiche ci dicono che durante lo scorso anno Steam ha avuto 132 milioni di giocatori attivi mensili, 69 milioni di giocatori attivi giornalieri e un numero massimo di giocatori simultanei di 27,4 milioni. Ma una delle statistiche più importanti tra i risultati di fine anno è il fatto che la spesa totale è stata del 27% in più alta rispetto al 2020, con 31,2 milioni di nuovi acquirenti che hanno per la prima volta comprato qualcosa su Steam.

Gli obiettivi per il 2021 erano chiari per Valve, che aveva affermato di voler aprire le porte all'arrivo di nuovi giochi PC concedendo un ampio controllo per gli sviluppatori, cercando al contempo di confermare Steam come il "posto migliore in cui i clienti possono possedere e giocare i titoli".

Anche le carte regalo digitali sono state molto popolari nel 2021. Introdotte per la prima volta nel 2017, nel 2021 sono state inviate oltre 2,6 milioni di carte regalo digitali, con un valore complessivo in aumento del 43% rispetto al 2020.

La popolarità di Valve è molto probabilmente destinata a crescere ancora, soprattutto dopo l'arrivo nelle case di Steam Deck. Stando a quanto rilevato dai dataminer, inoltre, sembra che la compagnia capitanata da Gabe Newell sia al lavoro su nuovi giochi, tra cui anche un sequel d Half-Life Alyx.