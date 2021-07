Steam non smette di evolversi: in arrivo un'importante novità per il Client

Posatosi il polverone mediatico per l'annuncio di Steam Deck, i progettisti di Valve si rimettono al lavoro e si preparano ad apportare una significativa modifica al Client di Steam che promette di introdurre una delle funzioni più richieste dai giocatori PC.

L'ultimo aggiornamento alla versione in Beta testing del Client di Steam ha infatti apportato un'importante modifica al layout della piattaforma digitale per fare spazio a un Download Manager più evoluto.

La nuovissima scheda del Download Manager di Steam non si limiterà a riorganizzare le tab e l'elenco dei giochi, ma fornirà anche delle informazioni sulla cartella di destinazione dei giochi installati sul proprio PC gaming. In questo modo, chi possiede una vasta libreria e ha deciso di riversare i propri giochi su più hard disk o partizioni non dovrà cliccare sui singoli titoli per risalire al percorso di installazione ma potrà consultare queste informazioni semplicemente scorrendo la lista proposta dal nuovo Download Manager.

Si tratta quindi di una modifica relativamente "piccola", ma di grande importanza per chi fa di Steam la propria piattaforma d'elezione, in ragione della maggiore reattività e leggibilità della sezione del Client deputata a catalogare i giochi installati.

Il redesign del Download Manager e tutte le migliorie apportate alla sezione che gestisce e cataloga i giochi installati sul proprio PC dovrebbero essere disponibili entro le prossime settimane contestualmente al lancio del prossimo aggiornamento del Client di Steam.