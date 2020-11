Steam: il numero di giocatori che usa un controller è raddoppiato negli ultimi 24 mesi

Lo sappiamo cosa state pensando, su PC si gioca con mouse e tastiera, in realtà però negli ultimi due anni la tendenza vede l'uso del controller in forte aumento, almeno stando a quanto dichiarato da Valve in relazione a Steam.

"Negli ultimi due anni, il numero medio di giocatori attivi su Steam che fanno uso di un controller è più che raddoppiato, con milioni di utenti che usufruiscono dei titoli, in continuo aumento, che li supportano. In questi titoli, la percentuale di giocatori che usa il controller può facilmente raggiungere il 60%, o anche di più. Alcuni titoli, come i giochi di skateboard, hanno oltre il 90% di giocatori che usano controller per giocare. La crescita dell'uso dei controller è stata ancora maggiore tra i giocatori che usano i controller PlayStation, cresciuti negli ultimi due anni dal 10,9% al 21,6% di tutte le sessioni di gioco con controller su Steam."

La notizia arriva insieme all'annuncio del supporto delle API per il DualSense su Steam, questo vuol dire che il nuovo controller Sony è utilizzabile su PC e presto arriverà anche la compatibilità con le funzioni avanzate del joypad di PS5, a discrezione ovviamente dei singoli sviluppatori, liberi di decidere come comportarsi in merito.