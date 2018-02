Steam: nuova ondata di sconti dedicata agli strategici di Slitherine Games

Sono disponibili da oggi tanti nuovi sconti sudedicati ai titoli strategici targati. Le offerte spaziano per vari franchise e permettono di risparmiare fino ad un massimo del 90%.

Numerosi i giochi in sconto che vi permetteranno di guidare le armate delle più disparate epoche storiche. Tra questi, troviamo i nomi di Field of Glory II (34% di sconto - €19.99); Pike and Shot: Campaigns – 75% di sconto - €9.99); Strategic Command WWII War in Europe (51% di sconto - €19.99); Panzer Corps – 90% di sconto - €1.99); Battle Academy (80% di sconto - €2.99); Polaris Sector – 75% di sconto €9.99); Warhammer 40K Sanctus Reach (50% di sconto - €14.99).

Trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo. Gli sconti sono validi da oggi fino a venerdì 2 marzo.