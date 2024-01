Steam, nuove offerte per iniziare al meglio il 2024: ecco i Capcom New Year Sale!

Il 2024 è ufficialmente qui e, mentre Steam ha iniziato l'anno terminando ufficialmente il supporto ai vecchi OS Microsoft, dalle pagine del Client di Valve sopraggiungono tante nuove offerte per l'esordio di una nuova annata videoludicamente interessante. Nello specifico, su Steam hanno preso piede i Capcom New Year Sale, con tante promozioni.

A distanza di poco tempo dai festeggiamenti di Natale con gli sconti per le festività sui tantissimi titoli presenti su Steam, ecco che le pagine dello store digitale si sono riempite ancora una volta di giochi in offerta per tutti: Tra Mega Man, Ghost Trick Detective Fantasma ed Ace Attorney, le IP della nota software house disponibili ad un prezzo ridotto sono diverse. Volete conoscere il meglio dei Capcom New Year Sale su Steam? Allora vi rimandiamo all'elenco di cui sotto:

Mega Man Battle Network Legacy Collection passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Mega Man Anniversary Pack passa ora da 64,97 euro a 24,99 euro, con uno sconto pari al 62%;

Mega Man X DiVE Offline passa da 29,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 34%;

Capcom Arcade Stadium Complete Pack passa da 123,38 euro a 37,20 euro, con uno sconto del 70%;

Ghost Trick Detective Fantasma passa da 29,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 34%;

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Mega Man 11 passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Capcom Beat 'Em Up Bundle passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Okami HD passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Lost Planet 3 - Complete passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ghost 'n Goblins Resurrection passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%.

Di giochi in sconto ve n'è a bizzeffe, ma qual è l'offerta che fa maggiormente al caso vostro? L'anno è appena iniziato, ma si parte già in bellezza con le promozioni su Steam per i Capcom New Year Sale.