Steam: nuove offerte speciali per alcune delle migliori esclusive PlayStation

Mentre la piattaforma proprietaria di Valve continua a rilasciare tante nuove offerte, mettendo in vendita diversi giochi PC a 20 euro con i saldi invernali di Steam, il momento degli sconti di fine anno continua a riservare grandi sorprese per tutti i giocatori legati all'ecosistema PC, mettendo in offerta alcune grandi esclusive Sony.

Il 2022 inizia a salutarci e, proprio per questa occasione, Steam inizia il nuovo anno con tante nuove ed incredibili offerte. Questa volta, però, è il momento di alcune delle più grandi ed importanti produzioni videoludiche appartenenti ai PlayStation Studios: parliamo di God of War, Spider-man e non solo, i quali potranno essere acquistati da tutti i giocatori ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino.

Quali offerte a tema PlayStation ci attendono per i primi giorni del 2023 su Steam?

Come accennato in apertura, mentre i saldi invernali di Steam vanno a tutta birra, all'interno della piattaforma sarà possibile acquistare anche alcune delle IP di punta di Sony. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle offerte speciali delle esclusive Sony:

God of War: l'avventura del 2018 dedicata all'iconico Kratos e suo figlio Atreus potrà essere acquistata al prezzo di 29.99 euro, con una riduzione sul totale del 40%

Spider-man Remastered: l'avventura dell'amichevole spidey di quartiere giunge sugli scaffali di Steam con uno sconto del 25%, passando da 59.99 euro a 44.99 euro

Spider-man Miles Morales: il seguito diretto del titolo dedicato all'uomo ragno è anch'esso in sconto e potrà essere acquistata ad un prezzo di 37.49 euro, a cui è stato applicato uno sconto del 25%

Horizon Zero Dawn: l'open world di Guerrilla Games è ora disponibile ad un prezzo di 16.49 euro, con una riduzione sull'iniziale prezzo d'acquisto del 67%

Uncharted: raccolta l'eredità perduta va in sconto del 30% e potrà essere comprata al prezzo di 34.99 euro. Al suo interno sarà presente il quarto capitolo dell'avventura di Nathan Drake e Uncharted l'eredità perduta

Days Gone: al prezzo iniziale di 49.99 euro è stato applicato uno sconto del 67%. Dunque, il gioco potrà essere adesso acquistato a soli 16.49 euro

Sackboy A Big Adventure è disponibile al costo di 40.19 euro a fronte degli iniziali 59.99 euro

Helldivers dive Harder è adesso acquistabile a soli 4.99 euro grazie allo sconto del 75% applicato sul prezzo originale

Predator Hunting Grounds: il titolo è disponibile per l'acquisto al costo di 9.99 euro a fronte degli iniziali 39.99 euro.

Si conclude così la carrellata di sconti per le esclusive Sony approdate su Steam, le quali potranno essere acquistate con una riduzione di prezzo in occasione delle festività natalizie. Le offerte saranno valide fino ai primi giorni del 2023.