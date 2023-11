Steam, nuove offerte speciali per iniziare dicembre al meglio: da Euro Truck a Rainbow

Siamo giunti all'ultimo giorno di novembre e, dopo una lunga carrellata di offerte con l'ultima chiamata per i saldi autunnali da Steam e le incredibili occasioni messe a punto da Valve in occasione del Black Friday, ecco che è giunto il momento di scoprire le nuove offerte speciali di Steam disponibili alle porte di dicembre e del Natale.

Si avvicina sempre di più la fine di un anno incredibile per il mondo del gaming e, dopo aver passato in rassegna quello che è stato il meglio dei saldi autunnali per il Black Friday su Steam con Diablo, Cyberpunk 2077 e tanto altro, è l'ora di fare la stessa cosa con le più recenti occasioni rese disponibili da Valve. Tra quest'ultime troviamo Horizon Zero Dawn, American Truck Simulator, Frostpunk, Dragon's Dogma, Rainbow Six Siege e non solo.

Siete pronti a scoprire il meglio delle offerte speciali di fine novembre su Steam? Allora vi rimandiamo all'elenco di cui sotto:

Horizon Zero Dawn Complete Edition passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Last Train Home passa da 39,99 euro a 33,99 euro, con uno sconto del 15%;

Construction Simulator passa da 34,99 euro a 22,74 euro, con uno sconto del 35%;

American Truck Simulator passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Jurassic World Evolution 2 passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Dragon's Dogma Dark Arisen passa da 29,99 euro a 4,79 euro, con uno sconto dell'84%;

Battlebit Remastered passa da 14,79 euro a 11,83 euro, con uno sconto del 20%;

Icarus passa da 33,99 euro a 22,77 euro, con uno sconto del 33%;

Planet Crafter passa da 19,50 euro a 14,62 euro, con uno sconto del 25%.

Si conclude così la carrellata parziale dei giochi presenti nei must have delle offerte speciali al momento disponibili su Steam. Pronti a festeggiare le vacanze natalizie con tante nuove avventure videoludiche?