Steam, al via i nuovi Saldi della Settimana: Frostpunk e Rayman Legends tra gli sconti

È lunedì, e se siete degli assidui utilizzatori di Steam allora sapete bene cosa significa: sono appena cominciati i nuovi Saldi della Settimana! A partire da oggi 20 gennaio fino alle 18:59 del 27 gennaio troverete in sconto la bellezza di 190 titoli.

Tra i tanti giochi in offerta, non possiamo non portare alla vostra attenzione Frostpunk, ottimo gioco di strategia e sopravvivenza sviluppato da 11bit Studios e proposto a 11,99 euro, anziché 29,99 euro. Degni di nota anche gli sconti sui giochi con protagonista la melanzana di Ubisoft: Rayman Legends è scontato a 4,99 euro (invece di 19,99 euro), mentre Rayman Origins a 3,39 euro (invece di 9,99 euro). Segnaliamo inoltre Volume di Mike Bithell a 4,49 euro, Expeditions: Vikings a 11,99 euro, Singularity a 4,99 euro, Toki Tori a 0,99 euro e Toki Tori 2+ a 2,99 euro.

Per una panoramica completa dei giochi in offerta vi consigliamo di consultare la pagina dedicata ai Saldi settimanali di Steam. Nel frattempo, la prima posizione dei giochi più venduti su Steam è stata reclamata da Dragon Ball Z Kakarot, buon action RPG sviluppato da CyberConnect2, che ha spodestato l'altrettanto recente Monster Hunter World Iceborne, che ha fatto ornare sui server del gioco centinaia di migliaia di cacciatori.