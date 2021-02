Steam: il nuovo update consente di invitare amici senza account con Remote Play Together

Valve ha distribuito recentemente il nuovo aggiornamento della versione Beta di Steam, con cui la nota piattaforma dedicata al gaming su PC va ad arricchirsi di una nuova funzionalità dedicata al Remote Play Together.

Come già il nome suggerisce, Remote Play Together consente ai giocatori di condividere in streaming una propria partita con degli amici a sua scelta. Questi ultimi, fino ad oggi, hanno però avuto bisogno di un account Steam per poter accettare l'invito e partecipare alle sessioni di gioco.

Le cose sono cambiate dopo l'aggiornamento del client, che non prevede più l'obbligatorietà di un account Steam per poter usufruire di Remote Play Together. L'utente interessato a condividere le proprie partite, non dovrà fare altro che utilizzare un semplice link da inviare a chi di sua preferenza, mentre l'utente ospite dovrà scaricare l'app Steam Link, se già non la possiede sui propri dispositivi.

Ci sono però alcuni limiti alla nuova funzionalità: i giochi dovranno supportare la funzione Remote Play Together affinché il sistema funzioni (per scoprire i vostri giochi compatibili, dovrete fare clic sull'icona delle opzioni di filtro avanzate nella libreria, quindi selezionare Remote Play Together nella sezione Feature), e solo un amico senza un account Steam potrà partecipare a una sessione multiplayer. Se desiderate aggiungere altre persone esterne, queste dovranno necessariamente creare un account Steam.

Per provare la nuvoa funzione, dovrete dirigervi al vostro elenco degli amici nell'overlay di Steam durante la riproduzione di un titolo compatibile con Remote Play Together e fare clic sul pulsante "Copia collegamento". Sarete a questo punto in grado di inviare link agli amici per giocare su dispositivi Windows, Android, iOS o persino Raspberry Pi.

Di recente, Valve ha pubblicato dei dati interessanti riguardanti la sua piattaforma, rivelando che il controller Xbox è quello più utilizzato in assoluto per il gaming su Steam.