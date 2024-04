Steam, ultima occasione per il Festival degli FPS: ecco cosa recuperare

Da circa una settimana ci sono tanti FPS ad un prezzo stracciato con i nuovi sconti su Steam. Il Festival degli FPS ha dato il via ad una campagna sconti imperdibile per gli amanti del genere ludico, che possono ora mettere le mani su una vasta gamma di titoli acquistabili ad un prezzo stracciato. Però, questa promo non durerà ancora per molto.

Tra poche ore terminerà il Festival degli FPS su Steam, ma tranquilli: c'è ancora tempo a sufficienza per poter recuperare qualche avventura videoludica a prezzo budget. Tra i nomi più illustri citiamo la presenza di Halo Master Chief Collection, Call of Duty Black Ops III, Far Cry 6 e tanto altro ancora. Ecco qui di seguito le scontistiche migliori dopo un fine settimana all'insegna degli affari su Steam.

Sker Ritual passa da 24,50 euro a 19,60 euro, con uno sconto del 20%;

Squad passa da 44,99 euro a 17,99 euro, grazie al -60% sul prezzo di listino;

Ready or Not passa da 49,99 euro a 33,49 euro, con uno sconto del 33%;

Rust - da 39,99 euro a 26,9 euro, con uno sconto del 33%;

Call of Duty Black Ops III passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Halo The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Call of Duty Black Ops II - da 59,99 euro a 19,79 euro; -67% sul prezzo di listino;

Borderlands 3 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Deep Rock Galactic - da 29,99 euro a a 9,89 euro, grazie al -67% sul costo di base;

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Metro Exodus passa da 29,99 ero a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Call of Duty Black Ops passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

BattleBit Remastered - da 14,79 euro a 7,39 euro, con uno sconto del 50%.

Termina qui la breve carrellata di titoli acquistabili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino, ma il client di Valve ha ancora molto da offrire in tal senso: l'elenco di prodotti disponibili tra le offerte del Festival degli FPS su Steam è sconfinato; perciò, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell'iniziativa. Però fate in fretta: le promozioni di cui sopra termineranno alle ore 19:00 di oggi 22 aprile.