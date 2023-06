Steam, un'occasione per grandi giochi a prezzo stracciato: da Hi-Fi Rush a WatchDogs 2

La piattaforma gaming di Valve è da sempre un ricettacolo di offerte per tutti, con incredibili offerte su una vasta gamma di prodotti: solo pochi giorni fa, infatti, Steam ha dato il via a super offerte per giochi PC fortemente in sconto, come Red Dead Redemption 2 e non solo. Adesso, però, è il momento di nuove promozioni convenienti.

Tra i nuovi titoli in lista non possiamo non citare la saga di Watch Dogs, Hi-Fi Rush, Grand Theft Auto V, Dying Light 2 Stay Human e non solo. È giunto quindi il momento di spulciare le novità tra le offerte del momento, andando alla ricerca di qualche produzione videoludica AAA e non solo che possa soddisfare le proprie esigenze. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco di alcune delle principali promozioni:

GunFire Reborn passa da 16,79 euro a 10,91 euro;

Grand Theft Auto V passa da 39,98 euro a 14,99 euro;

Sniper Elite 5 passa da 49,99 euro a 19,99 euro;

Watch Dogs 2 passa da 59,99 euro a 8,99 euro;

Watch Dogs Legion passa da 59,99 euro a 8,99 euro;

NBA 2K23 passa da 99,99 euro a 24,99 euro;

Dying Light 2 Stay Human passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Detroid Become Human passa da 39,90 a 19,95 euro;

Watch Dogs passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Destiny 2 L'Eclissi passa da 49,99 euro a 29,99 euro;

Snowrunner passa da 29,99 euro a 16,49 euro;

Crash Bandicoot 4: It's About Time passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Spyro Reignited Trilogy passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Marvel's Midnight Suns passa da 79,99 euro a 39,99 euro;

Mentre l'attenzione del mondo Valve è stata catturata dalla diatriba tra Nintendo e Steam per il caso Dolphin e il soffocamento dell'innovazione dall'emulazione, i giocatori hanno modo di iniziare le proprie vacanze estive con un inizio giugno rovente sul fronte delle promozioni videoludiche.