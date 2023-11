Steam, le offerte della settimana: grandi giochi a prezzo bassissimo!

Mentre il mondo di Steam continua a metabolizzare la recente ufficializzazione del prezzo, della data d'uscita e delle specifiche di Steam Deck Oled, ecco che il client di Valve accoglie nuove incredibili offerte settimanali presso il proprio pubblico. Anche in questo caso non mancano i grandi nomi all'elenco, ma quali sono i titoli da recuperare?

Di giochi da non lasciarsi sfuggire ve ne sono diversi, anche a distanza di alcuni giorni dalle già entusiasmanti offerte speciali di Steam che hanno assicurato un gran divertimento: Dragon Ball Z Kakarot, Ace Combat 7, Tekken 7, Ni no Kuni II Revenant Kingdom e Spirit of the North sono solo alcuni dei tanti giochi in promo, ma da quali produzioni è composto l'elenco completo dei giochi in saldo su Steam di questa settimana?

Dragon Ball Z Kakarot passa da 79,99 euro a 18,39 euro, con uno sconto del 77%;

Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverik Ultimate Edition passa da 99,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ni no Kuni II: revenant Kingdom passa da 59,99 euro a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%;

Tekken 7 passa da 109,99 euro a 21,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Escape Simulator passa da 14,99 euro a 11,24 euro, con uno sconto del 25%;

Tourist Bus Simulator - W906 passa da 7,95 euro a 5,96 euro, con uno sconto del 25%;

Atari 50: The Anniversary Celebration passa da 33,99 euro a 23,79 euro, con uno sconto del 30%;

Craft The World passa da 19,50 euro a 10,72 euro, con uno sconto del 75%;

Dragon Ball Xenoverse Bundle Edition passa da 64,98 euro a 6,49 euro, con uno sconto del 90%;

Ultimate Fishing Simulator passa da 19,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans passa da 14,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Spirit of the North passa da 16,79 euro a 5,03 euro, con uno sconto del 70%;

Soulcalibur VI passa da 89,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 90%.

L'elenco è davvero ricco di nomi e di occasioni da recuperare prima che giungano al termine. Avete trovato l'avventura che fa più al caso vostro?