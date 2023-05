Steam, che offerte speciali!FIFA 23, Skyrim, Mortal Kombat e tanto altro con i nuovi saldi

Neanche il tempo di spulciare le offerte nella nuova ondata di sconti su Steam che già si inizia a parlare di ulteriori promozioni nella piattaforma ideata da Valve. Quale modo migliore per terminare in grande stile il fine settimana, se non proprio con tante nuove avventure da giocare? Siete alla ricerca di un titolo sportivo, un GDR o che altro?

In tal caso tenetevi forte: le offerte speciali di Steam vedono dalla loro grandi nomi altisonanti del calibro di Skyrim, FIFA 23, Euro Truck Simulator 2, Mortal Kombat 11, The Division 2 e non solo. È tempo quindi di preparare la propria libreria digitale anche in occasione della sempre più imminente sessione estiva, ossia quel periodo dell'anno dove "caldo" fa rima con "videogiocare".

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco parziale dei saldi proposti da Valve per il momento, selezionando alcune delle esperienze videoludiche più avvincenti degli ultimi anni proposte ora ad un prezzo ridotto:

FIFA 23 passa da 69,99 euro a 20,99 euro;

V Rising passa da 19,99 euro a 15,99 euro;

Rust passa da 39,99 euro a 26,79 euro;

Mortal Kombat 11 passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

NBA 2K23 passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

The Division 2 passa da 29,99 euro a 4,49 euro;

The Elder Scrolls V Skyrim passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 6,89 euro;

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 15,00 euro;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Battlefield 2042 passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Football Manager 2023 passa da 59,99 euro a 35,99 euro;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Civilization VI passa da 59,99 euro a 5,99 euro;

Mass Effect Legendary Edition passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Need For Speed Unboundd passa da 69,99 euro a 20,99 euro;

Days Gone passa da 49,99 euro a 16,49 euro.

Pur essendo alquanto ampio il catalogo di offerte proposto qui sopra, in quel di Steam sono presenti molti altri titoli a prezzo d'acquisto inferiore a quello di listino. Basti citare, ad esempio, la presenza di Dragon Age Inquisition, Metro 2033 Redux, Marvel's Midnight Suns e molto altro tra i giochi delle offerte del momento. Intanto, però, nel mondo di Valve è anche tempo di cambiamenti: Steam vuole maggiore privacy per gli utenti e dice addio a Google Analytics.