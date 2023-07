Steam, le offerte speciali del momento: Half-Life Alyx, The Witcher 3, Black Ops 2 e altro

Siete alla ricerca di sconti su Steam come Red Dead Redemption 2, F1 23 e molte altre offerte? Il client di Valve continua a rilasciare grandi occasioni per i propri utenti, con nomi di altissimo spessore che invadono le pagine delle offerte di Steam. Qualche esempio? Half-Life Alyx, The Witcher 3 e molti altri giochi sono in saldo.

Di offerte ve ne sono a bizzeffe e un po' per tutti i gusti. Saprete trovare i saldi giusti per voi? Tra gli sconti di adesso troviamo anche alcune glorie del passato di Activision: sta per uscire Call of Duty MW3 ma tutti giocano ai vecchi CoD, ed è per questo che anche in quel di Steam è possibile comprare anche Call of Duty Black Ops 2 a prezzo ridotto. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle offerte attualmente disponibili:

Rainbow Six Siege passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Call of Duty Black Ops 3 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Hunt: Showdown passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

For Honor passa da 14,99 euro a 2,99 euro;

F1 23 passa da 89,99 euro a 53,99 euro;

Half-Life Alyx pass da 59,99 euro a 20,05 euro;

Hitman 3 passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Call of Duty Black Ops 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Call of Duty Black Ops Cold War passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Assassin's Creed Odyssey passa da 59,99 euro a 11,99 euro;

Two Point Campus passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Dead Space remake passa da 59,99 euro a 41,99 euro;

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Sniper Elite 5 passa da 49,99 euro a 16,99 euro;

Batman Arkham Knight passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 49,99 euro a 7,49 euro;

Mass Effect Legendary Edition passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Assassin's Creed Origins passa da 59,99 euro a 8,99 euro;

Watch Dogs Legion passa da 59,99 euro a 8,99 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 passa da 19,99 euro a 14,99 euro;

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Deadlink passa da 16,79 euro a 12,59 euro;

Call of Duty Black Ops passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Battlefield 2041 passa da 59,99 euro a 17,99 euro.

Tante offerte ed altrettante occasioni: Steam è sempre un ricettacolo di ottime promozioni per i possessori di una macchina da gaming dell'ecosistema PC.