Steam, offerte speciali ad un prezzo stracciato: ecco i migliori giochi a meno di 15 euro

Dopo aver visto il meglio di Square Enix con i nuovi saldi su Steam, è il momento di scoprire le offerte speciali disponibili sul client di Valve a meno di 15 euro. Quante sono le esperienze videoludiche acquistabili a quel prezzo in occasione del weekend ormai imminente? La risposta è: tantissimi! Volete qualche esempio?

A meno di 15 euro è possibile acquistare giochi appartenenti ad alcune delle IP più illustri del mercato: parliamo di Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Unbound, Days Gone, Star Wars Jedi Fallen Order e tanto altro ancora. Seguendo la scia dei grandi sconti su Steam fino all'87% sui titoli Capcom, ecco il piatto forte delle nuove promozioni:

EA Sports UFC 24 passa da 69,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Battlefield 2042 - da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

It Takes Two è disponibile a soli 9,99 euro (-75% sul prezzo originale);

Titanfall 2 passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%

Star Wars Jedi Fallen Order passa da 39,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

The Sims 3 - da 19,99 euro a 7,99 euro; sconto del 60%;

Need for Speed Unbound passa da 69,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 90%;

Mass Effect Legendary Edition passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Days Gone passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

A Way Out è disponibile a soli 5,99 euro, con un'offerta del -80% rispetto al costo originale;

Helldivers Dive Hard Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Final Fantasy VII passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%.

C'è una vasta quantità di giochi disponibili su Steam ad un prezzo ridotto. Quale vi farà compagnia nei prossimi giorni, in vista del weekend?