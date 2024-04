Steam, offerte speciali a meno di 10€ per il weekend: c'è anche Kingdom Come Deliverance

Siamo ormai alle porte del weekend e, grazie al meglio degli Xbox Game Studios in saldo su Steam acquistabile da ieri ad un prezzo ridotto e non solo, c'è una vasta gamma di avventure videoludiche pronte ad essere scoperte nei prossimi giorni. Steam ha messo a punto delle occasioni uniche a prezzi imperdibili. Pronti ad una carrellata di promo?

Come se le offerte della Golden Week su Steam con i Capcom Sales non fossero sufficienti per un divertimento a mai finire, ad aggiungere carne al fuoco ci pensa Steam con nuove incredibili offerte. Volete sapere cosa poter comprare sul client Valve a meno di 10 euro? Ore ed ore di intrattenimento aspettano solamente voi.

Halo The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Kingdom Come Deliverance passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Subnautica Below Zero - da 29,99 euro a 9,89 euro; offerta pari al 67% sul costo di listino;

Subnautica - da 29,99 euro a 9,89 euro; - 67% di sconto;

Hellblade Senua's Sacrifice passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%;

Age of Empires II Definitive Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Monster Hunter Rise - da 39,99 euro a 9,99 euro; -75%;

Fable Anniversary passa da 31,99 euro a 9,59 euro, con uno sconto del 70%;

Quantum Break passa da 36,99 euro a 9,24 euro, con uno sconto del 75%;

Doom - da 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Blasphemous passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

MotoGP 23 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Sono parecchi i giochi acquistabili su Steam a meno di 10 euro e quanto proposto da noi è solo una piccolissima parte dell'offerta targata Valve. Per saperne di più sulle promozioni attualmente disponibili, trovate il link di rimando all'elenco completo tramite la fonte in calce alla notizia.