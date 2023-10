Steam, i nuovi sconti attendono soltanto voi: tante offerte su Marvel's Spider-Man e altro

Non c'è che dire: il Client di Valve ha sempre molto da offrire in termini di promozioni per i propri fan. Dopo l'inizio dei Capcom Halloween Sale con i migliori giochi in sconto su Steam, ecco che si riparte immediatamente con una nuova ondata di promozioni che aspetta soltanto voi, con grandi nomi del panorama videoludico a prezzi irrisori.

Tra i nuovi sconti di Steam troviamo importanti occasioni da non lasciarsi sfuggire: questo, ad esempio, è il caso di Marvel's Spider-Man, senza nulla togliere a giochi del calibro di Diablo IV, The Forest, Hogwarts Legacy e molto altro. Mentre alcuni giochi delle recenti iniziative promozionali rimangono in saldo, come nel caso del titolo ambientato nel Wizarding World che ha fatto parte della campagna sconti Steam con giochi Warner Bros fino al 90% di sconto, altri ancora hanno visto di recente un importante abbassamento di prezzo.

Qui a seguire vi riportiamo alcuni grandi nomi:

ARK Survival Ascended passa da 44,99 euro a 40,99 euro, con uno sconto del 10%;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

Euro Truck Simulator passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Strange Briade passa da 49,99 euro a 2,50 euro, con uno sconto del 95%;

Football Manager 2024 può essere acquistato anticipatamente al prezzo di 53,99 euro, con uno sconto del 10% rispetto al costo di listino pari a 59,99 euro;

Dead By Daylight passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Black Desert passa da 9,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

Diablo IV passa da 69,99 euro a 52,49 euro, con uno sconto del 25%;

Marvel's Spider-Man Remastered passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Sons Of The Forest passa da 28,99 euro a 23,19 euro, con uno sconto del 20%;

Fallout 76 passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Marvel's Spider-Man Miles Morales passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%.

I grandi sconti continuano su Steam. L'ora del gaming a basso costo è arrivata nuovamente; siete interessati alle promozioni del momento?