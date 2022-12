Steam, nuova ondata di giochi Ubisoft in arrivo: svelati i prossimi titoli

Il riavvicinamento tra il colosso videoludico francese e Valve, preannunciato dal ritorno dei giochi Ubisoft su Steam, prosegue con altri titoli destinati ad approdare nel negozio digitale più popolare su PC.

La nuova ondata di videogiochi Ubisoft in arrivo su Steam verrà accompagnata dall'ingresso nello store di Tom Clancy's The Division 2 e Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. Pur senza essere ancora disponibili all'acquisto, sia lo sparatutto open world di Massive Entertainment che la versione rimasterizzata dell'avventura a scorrimento si sono già accasati tra le pagine di Steam.

Stando a quanto descritto dalla scheda di The Division 2, l'odissea post-apocalittica degli Agenti della Divisione di Washington DC ripartirà su Steam il 12 gennaio 2023. L'arrivo di The Division 2 sullo store Valve sarà preceduta dal lancio della remaster dell'avventura in salsa retrò di Scott Pilgrim vs. The World, prevista per il 5 gennaio.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che proprio quest'oggi, giovedì 22 dicembre, sono ufficialmente partiti i Saldi Invernali di Steam con tantissimi videogiochi in sconto tra kolossal tripla A e titoli indipendenti. Sempre da oggi sono inoltre attive le votazioni della community per assegnare il GOTY degli Steam Awards 2022: i candidati alla conquista del prestigioso premio di Gioco dell'Anno su Steam sono Elden Ring, Stray, il porting PC di God of War, Call of Duty Modern Warfare 2 e Dying Light 2.