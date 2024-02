Steam, nuova ondata di saldi! Tutto il franchise di Final Fantasy è in sconto

Con il Client di Valve non mancano mai le occasioni per divertirsi: la settimane è iniziata alla grande con i classici Disney in sconto su Steam, e la medesima sorte è ora toccata ad uno dei franchise più importanti della storia videoludica. Di quale stiamo parlando? Su Steam sono giunti i saldi su tutti i capitoli di Final Fantasy .

Nell'elenco di tale promozione troviamo tutti i titoli del brand giunti tra le pagine del portale digitale: ad esempio, non possiamo non citare Final Fantasy VII Remake Intergrade, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy IX e molto altro. Mentre Valve continua a mettere a punto incredibili occasioni grazie ai giochi da scaricare subito con le demo gratis dallo Steam Nex Fest, non mancano nemmeno le tante offerte su Steam per fare shopping in grande stile. Ecco l'elenco di quanto disponibile grazie alla promo sul franchise di Final Fantasy.

Final Fantasy VII Remake Intergrade passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Final Fantasy XV Windows Edition passa da 34,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 60%;

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Strange of Paradise Final Fantasy Origin passa da 39,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

Final Fantasy VII passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%;

Final fantasy VIII passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasy VII Remastered passa da 19,99 euro a 7,19 euro, con uno sconto del 60%;

Final fantasy IX passa da 20,99 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasy XII The Zodiac Age passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Final Fantasu XIII passa da 12,99 euro a 5,19 euro, con uno sconto del 60%;

World of Final Fantasy passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%.

Termina qui la lista parziale di giochi in offerta su Steam. Siete pronti a recuperare alcune delle glorie videoludiche del passato grazie alle promozioni dedicate al franchise di Final Fantasy?