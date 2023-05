Steam, una nuova ondata di sconti: da Stray a Far Cry 6 e Forza Horizon 5

Steam si prepara al grande lancio di offerte: oltre aitantissimi sconti disponibili per giochi PC e Steam Deck in saldo di pochi giorni fa, la piattaforma di Valve accoglie tanti nuovi giochi ed altrettanti cali di prezzo rispetto ai costi di listino: è questo, ad esempio, il caso di Far Cry 6, ma non solo.

Dopo essere infatti arrivato su Steam il momento di prendere parte alla rivoluzione di Yara in Far Cry 6, iniziano tanti altri saldi su varie IP del mondo Ubisoft, Microsoft e non solo: tra i nomi in lista troviamo anche Crusader King III, Stellaris, Forza Horizon 5 e molto altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo alcune dlele principali promozioni:

Far Cry 6 passa da 59,99 euro a 15,00 euro, con uno sconto pari al 75%;

Crusader King III passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto pari al 50%;

Stellari passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto pari al 75%;

Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 32,99 euro, con uno sconto pari al 45%;

Hearts of Iron IV pass ada 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto pari al 70%;

Call of Duty Black Ops UUU passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto pari al 67%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 49,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto pari all'85%;

Cities Skylines passa da 27,99 euro a 8,39 euro, con uno sconto pari al 70%;

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto pari al 67%;

Stray passa da 27,99 euro a 22,39 euro, con uno sconto pari al 20%;

Hitman 3 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto pari al 50%;

Outer Wilds passa da 22,99 euro a 13,79 euro, con uno sconto pari al 40%.

L'elenco completo di offerte messe a punto da Valve per l'occasione non termina qui: tra le promozioni del momento vi sono titoli del calibro di Martha Is Dead, Dead Ilsnad, Guilty Gear - Strive - e non solo.