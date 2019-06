Steam: partono i Saldi Estivi del 2019 con sconti su migliaia di giochi

Come preannunciato dagli insider di Steam, il Gran Premio dei Saldi Estivi 2019 di Steam ha ufficialmente inizio! Scopriamo alcuni dei principali videogiochi a sconto nel negozio digitale di Valve per PC, Mac OS e Linux.

Come per le passate promozioni di Steam, anche stavolta i Saldi Estivi del 2019 coinvolgeranno quasi tutti i giochi e i contenuti aggiuntivi presenti nello sconfinato catalogo dello store online, con tantissimi sconti che coinvolgeranno sia i titoli tripla A che le produzioni indipendenti più ispirate. Eccovi allora un breve riassunto dei videogiochi attualmente disponibili a sconto su Steam, con titoli del calibro di Assassin's Creed Odyssey, Prey, GTA 5 e Nioh:

Devil May Cry 5 -34% a 39,59€

Assassin's Creed Odyssey -50% a 29,99€

Astroneer -25% a 20,99€

Zombie Army Trilogy -80% a 8,39€

Mutant Year Zero Road to Eden -40% a 20,99€

Prey -50% a 14,99€

Football Manager 2019 -66% a 18,69€

SoulCalibur VI -67% a 19,79€

Franchise di Mortal Kombat - fino al 70% di sconto

For Honor -60% a 5,99€

Nioh -60% a 19,99€

GTA 5 -50% a 14,99€

Rainbow Six Siege -50% a 9,99€

I Saldi Estivi di Steam sono partiti ufficialmente quest'oggi, martedì 25 giugno, e rimarranno attivi esattamente per due settimane, ossia fino alla sera di martedì 9 luglio. In calce all'articolo trovate il link da cui potete scorrere la lista completa dei giochi in promozione, anche se l'alto numero di persone che stanno cercando di collegarsi al portale sta rendendo difficoltoso l'accesso al sito.